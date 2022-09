Dødelig virus påvist i hønsebesetning i Rogaland

NTB

Det er påvist newcastlesyke i en besetning med verpehøns i Klepp i Rogaland. Hele besetningen på 7.500 høns blir avlivet.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for fjærfeproduksjonen i Rogaland. Newcastlesyke fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler, men symptomene kan variere. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler, sier Inge Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Hun legger til at alle dyr i det smittede fjærfeholdet vil bli avlivet og at det er innført soner med restriksjoner for fjærfehold i et større område rundt besetningen.

– Dette gjør vi for å hindre videre smittespredning, sier hun.

Besetningen på 7.500 høns er båndlagt, noe som betyr at det ikke kan flyttes dyr inn i eller ut av besetningen. Det er foreløpig ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i besetningen. Mattilsynet ble varslet om mistanken fredag, og lørdag ble smitten bekreftet.

Mattilsynet sier at risiko for smitte til mennesker er svært lav, og at det er trygt å spise egg og fjærfekjøtt.