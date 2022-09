Biltyver kjørte inn i politibiler i Fredrikstad

NTB

Tre personer er pågrepet i Fredrikstad etter at de forsøkte å stikke av fra politiet i en stjålet bil.

Da politiet forsøkte å stoppe den stjålne bilen på Torsnes i Fredrikstad søndag morgen, valgte føreren å presse seg forbi og kjørte dermed inn i to politibiler, skriver NRK.

Bilen endte til slutt i grøfta, og da løp to menn til skogs. Alle de tre som var i bilen, er nå pågrepet. Ingen ble skadd i hendelsen.

Øst politidistrikt skriver på Twitter at føreren av den stjålne bilen mistenkes å være ruspåvirket. Han har heller ikke førerkort.

Fluktbilen er en av to biler som ble stjålet på en privat adresse i Sarpsborg tidligere på natten. Politiet skriver at den andre bilen ble gjenfunnet i Skogbrynet i Sarpsborg, der den hadde krasjet inn i en parkert bil. Sakene med de to stjålne bilene sees i sammenheng.