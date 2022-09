NTB

Dette er blant de ventede hendelsene søndag 25. september.

Partene i lærerstreiken møtes hos Riksmekleren

Lørdagens møte hos med riksmekler Mats Ruland endte med at partene tok pause til søndag. De møtes igjen hos Riksmekleren klokken 12. Lærerstreiken har vart siden 8. juni. Onsdag kan antall streikende lærere øke til rundt 8.450 om ikke partene finner en løsning.

Bob Dylan spiller i Oslo

Bob Dylan spiller konsert i Oslo Spektrum. Musikklegenden er i Norge med turneen «The Rough and Rowdy Ways World Tour». Konserten er mobilfri, noe som betyr at det ikke er tillatt med telefoner i salen under konserten.

Valg i Italia

Søndag er det valg på ny nasjonalforsamling i Italia. Ytre høyre-partiet Italias Brødre, ledet av 45 år gamle Giorgia Meloni, ligger an til å gjøre et brakvalg. Valglokalene er til klokken 23, og valgdagsmålinger ventes kort tid etter stengetid. Foreløpig offisielle resultater ventes mandag.

Engelsk superliga i fotball

De norske Chelsea-spillerne Maren Mjelde og Guro Reiten møter Manchester City med Julie Blakstad i troppen, i den engelske toppserien i fotball for kvinner. Øvrige kamper i Super League søndag er Brighton – Reading, Leicester – Aston Villa, West Ham – Manchester U. og Liverpool – Everton.

Ishockey, Eliteserien

Serietoer Frisk Asker spiller hjemme mot Grüner i den sjette runden av eliteserien i ishockey. Øvrige kamper er Lillehammer – Manglerud Star, og Storhamar – Sparta.