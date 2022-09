NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 25. september.

Nordkoreansk rakettest



Nord-Korea gjennomførte i natt norsk tid en ny rakettest. Ifølge opplysninger fra generalstaben i Sør-Korea dreide det seg om en ballistisk kortdistanserakett. Den fløy 600 kilometer i en høyde på rundt 60 kilometer over jordas overflate. Den høyeste hastigheten var på rundt 5 mach, som tilsvarer drøyt 6.000 kilometer i timen. Raketten falt ned i havet øst for landet, utenfor Japans økonomiske sone.

Zelenskyj ber russiske soldater overgi seg

Ukrainas president oppfordrer russiske soldater til å legge ned våpnene, og han lover å ivareta dem. I sin daglige videotale viser han til Russlands nye lov som skjerper straffen for folk som overgir seg eller som deserterer. Loven henger sammen med president Vladimir Putins kunngjøring om delvis mobilisering av 300.000 russere.

– Det er bedre å avvise innkallingsbrevet enn å dø som krigsforbryter på fremmed jord, sier Zelenskyj, som advarer om at Putin med vitende «sender russere i døden».

Fem unge bilførere ble fotgjengere

Politiet tok lappen fra to unge menn som kappkjørte på E6 ved Biristrand lørdag kveld. de to unge bilistene – begge er i slutten av tenårene – ble målt til 128 kilometer i timen i 80-sonen nord for Gjøvik, opplyser Innlandet politidistrikt. Ytterligere tre unge sjåfører mistet førerkortet andre steder i Innlandet.

Hus og bil i full fyr

En bolig og en bil sto i brann i et boligområde på Strømmen utenfor Oslo natt til søndag. Det er ikke folk i huset.

– Brannvesenet melder at de har relativt god kontroll. Det er ingen spredningsfare nå, men tilstøtende bolig er evakuert, sier oppdragsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt til NTB klokken 3.30.

Tyskland på gassjakt

Tysklands statsminister Olaf Scholz er i Midtøsten i håp om å sikre avtaler om gassforsyning. Han ankom Saudi-Arabia i går der han møtte landets kronprins Mohammed bin-Salman. Senere på kvelden dro han ti Abu Dhabi for å møte De forente arabiske emiraters president Mohamed bin Zeyed al-Nahyan. I dag avsluttes reisen med et besøk i Qatar der han skal møte landets emir Tamim bin Hamad al-Thani.

Sveits destruerer vaksiner

Myndighetene i Sveits sier de må ødelegge 10,3 millioner doser med Modernas koronavaksine fordi dosene gikk ut på dato i forrige uke. Dosene har en samlet verdi på rundt 280 millioner sveitsiske franc, nær 3 milliarder kroner.