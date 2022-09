Politimester i Pakistan: Ingen har tatt kontakt om Arfan Bhatti

Arfan Bhatti ble fredag etterlyst internasjonalt etter at Oslo-politiet siktet ham for medvirkning til terror etter masseskytingen i Oslo 25. juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Norsk politi, som ønsker å pågripe Arfan Bhatti i forbindelse med Oslo-skytingen i juni, har den siste tiden vært i Pakistan.

Til Aftenposten sier politimester i Gujrat-distriktet i Punjab, Ghazanfar Ali Shah, at ingen har kontaktet dem for å få Arfan Qadir Bhatti arrestert.

Ifølge avisen skal Bhatti den siste tiden oppholdt seg i en landsby like utenfor Gujarat. Han ble fredag etterlyst internasjonalt etter at Oslo-politiet siktet ham for medvirkning til terror etter masseskytingen i Oslo 25. juni.

Politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt sa fredag at de har anmodet pakistanske myndigheter om å få bistand til lokalisering og pågripelse av nordmannen.

– Vi samarbeider godt med pakistanske myndigheter, så får vi se om vi lykkes med å få ham pågrepet og utlevert til Norge, sa Enoksen.

Han bekrefter at Oslo-politiet «den siste tiden» har vært i Pakistan for å initiere det han kaller «det gode samarbeidet» med pakistanske myndigheter.

Bhatti benekter å ha noe som helst å gjøre med hendelsen.

To personer ble drept da Zaniar Matapour åpnet ild ved utestedene Per på hjørnet og London pub på C.J. Hambros plass for tre måneder siden.