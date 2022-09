Alle gjort rede for etter hyttebrann i Sunnfjord

NTB

Nødetatene har rykket ut etter melding om brann i en hytte i Sunnfjord. Alle i hytta er gjort rede for, opplyser politiet.

Vest politidistrikt meldte klokken 17.50 at nødetatene har rykket ut til en brann i en hytte i Sunnfjord. På det tidspunktet var det uvisst om det var folk i hytta.

Til Firda opplyser 110-sentralen Vest at alle som bor på hytta, er gjort rede for, og at det ikke skal være folk inne på hytta.

Avisen skriver at flammene står opp av taket og at det er full overtenning.