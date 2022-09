Holden: Bhatti nekter for å ha noe med Oslo-skytingen å gjøre

Arfan Bhatti nekter for å ha hatt noe å gjøre med skytingen i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni, sier hans forsvarer Svein Holden. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Den etterlyste islamisten Arfan Bhatti (45) nekter for å ha noe med skytingen i Oslo sentrum i juni å gjøre, sier advokat Svein Holden til VG.

– Jeg har snakket med Bhatti i går og i dag. Han benekter å ha noe som helst med saken å gjøre, skriver Holden i en SMS til VG.

Holden ble fredag oppnevnt som Bhattis nye forsvarer, samme dag som Oslo-politiet opplyste at de har siktet 45-åringen for medvirkning til terror etter skytingen utenfor to utesteder i Oslo sentrum natt til 25. juni.

Bhattis tidligere forsvarer John Christian Elden kan ikke være hans forsvarer så lenge Elden fra før representerer draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour (43).

Holden ønsker ikke å kommentere om Bhatti nå ønsker å samarbeide med norsk politi.

To personer ble drept, mens ti ble alvorlig skadd og elleve lettere skadd da Matapour åpnet ild ved utestedene Per på hjørnet og London pub på C.J. Hambros plass for tre måneder siden.