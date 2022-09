Spedbarn til sykehus etter trafikkulykke i Rygge

NTB

Et spedbarn er kjørt til sykehus etter at en bil og en motorsykkel kolliderte på fylkesvei 118 i Rygge lørdag ettermiddag.

– MC-føreren og et lite spedbarn som satt i bilen på siden der motorsykkelen traff, kjøres Kalnes for behandling av skadeomfang som per nå ikke er klarlagt, opplyser Øst politidistrikt.

Ulykken skjedde i forbindelse med at en bil kjørte sørover og skulle svinge av til venstre ved Circle K. Motorsykkelen kom i motsatt retning og traff bilen i siden, ifølge politiet.

Veien er stengt i begge retninger.