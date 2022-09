Støre bekymret for kvinners rettigheter i Iran

– Jeg er svært bekymret for kvinners rettigheter i Iran og fordømmer iranske myndigheters brutale håndhevelse av hijab-påbudet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Jonas Gahr Støre fordømmer Irans brutale håndheving av hijab-påbudet og er bekymret for kvinners rettigheter i landet.

– Min dypeste medfølelse med Mahsa Aminis familie i Iran og hennes slektninger i Norge. Jeg er svært bekymret for kvinners rettigheter i Iran og fordømmer iranske myndigheters brutale håndhevelse av hijab-påbudet, skriver statsministeren på Twitter.

22-årige Amini døde i moralpolitiets varetekt forrige uke etter at hun ble pågrepet for å ha båret hijaben på feil måte. Dødsfallet har utløst store demonstrasjoner, og organisasjonen Iran Human Rights oppgir at minst 50 mennesker er drept i opptøyene.

– Vold og undertrykkelse må opphøre og ytringsfriheten respekteres, skriver Støre.