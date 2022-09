Politiet rykket ut til kinaputtsmell i Oslo

NTB

Politiet rykket lørdag morgen ut til Bogerud i Oslo hvor det ble hørt flere smell. Etter å ha undersøkt konkluderer politiet med at smellene kom fra kinaputter.

– Vi er i området Bogerud hvor det er hørt flere smell eller skudd. Vi har foreløpig ikke kommet i kontakt med noen som er skadd eller mistenkt, skriver Oslo politidistrikt på Twitter klokken 8.23 lørdag morgen.

Operasjonsleder Tor Grøttum sier til VG at de fikk inn mange meldinger om smellene.

Etter å ha undersøkt saken skriver politiet på Twitter en halvtime etter at de meldte om hendelsen, at de har konkludert med at det er kastet kinaputter og at aksjonen er avsluttet.