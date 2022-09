Politiet vil begjære Tengs-siktet fortsatt fengslet

Politiadvokat Unni Byberg Malmin i Sør-Rogaland tingrett i det første fengslingsmøtet i september i fjor for mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for draper på Tina Jørgensen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Les mer Lukk

NTB

Påtalemyndigheten vil be om fortsatt fengsling for 51-åringen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs når varetekten går ut tirsdag.