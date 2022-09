Partene i lærerstreiken møtes hos Riksmekleren lørdag

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland på vei inn til kunnskapsminister Tonje Brenna fredag ettermiddag. Lørdag møtte han partene i lærerkonflikten. Foto: Amanda Iversen Orlich / NTB Les mer Lukk

NTB

Riksmekleren har innkalt partene i lærerstreiken til et nytt møte lørdag etter at et møte med kunnskapsministeren fredag ikke førte fram.