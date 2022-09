Lektorlaget: Håper det ikke varsles tvungen lønnsnemnd

NTB

Tvungen lønnsnemnd er ingen løsning, mener leder Helle Christin Nyhuus i Norsk Lektorlag.

De tre lærerorganisasjonene som er i streik og arbeidsgiverorganisasjonen KS, ble fredag ettermiddag kalt inn til møte hos kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Vi håper ikke det blir varsel om tvungen lønnsnemnd. Tvungen lønnsnemnd er ingen løsning, sier Nyhuus på vei inn til møtet.

– Vi er opptatt av å ivareta de erfarne lektorene i skolen. De må få bedre lønnsforhold. legger hun til.

Mange har gitt uttrykk for bekymring for elever som nå mister sin lovfestede rett til opplæring – særlig etter to år med pandemi.

– Elevene har sine rettigheter, og vi har vår rett til å gå ut i en lovlig konflikt. Vi har stor forståelse for elevenes ønske om å komme tilbake til skolen. Det ønsker også mine lektormedlemmer. Vi ønsker selvfølgelig at vi skal finne en god løsning på denne konflikten, sier Nyhuus.