Bhatti har bedt om Svein Holden som forsvarer

Advokat Svein Holden er bedt om å bistå den kjente islamisten Arfan Bhatti. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

Arfan Bhatti ber om at advokat Svein Holden oppnevnes som forsvarer etter at politiet har etterlyst ham for medvirkning til terrorhandling i Oslo, melder TV 2.