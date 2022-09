Partene i lærerstreiken i møte hos kunnskapsministeren

NTB

Klokka 14 i dag ble partene i lærerstreiken innkalt til møte hos kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). De streikende håper det ikke blir tvungen lønnsnemnd.

Kunnskapsministeren kalte inn partene til møte klokken 14. Riksmekler Mats Ruland hadde et møte med statsråden like før organisasjonene kom.

Ruland beskriver situasjonen mellom partene i læreroppgjøret som fastlåst og at de ikke har gitt uttrykk for å endre sine posisjoner.

– Vi står til disposisjon og er det ønskelig med en ny mekling, så er vi tilgjengelig, sier Ruland til NTB.

Vil ikke ha lønnsnemnd

På vei inn til møtet i Kunnskapsdepartementet uttrykte lederne for to av de streikende lærerorganisasjonene at de ikke håpet møtet var et varsel om tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet var i motsetning til sine kolleger fra Skolenes landsforbund og Lektorlaget, mer ordknapp. Handal sa bare at han ikke visste hvorfor partene var blitt innkalt til møtet.

Rundt 8.300 lærere er tatt ut i streik over hele landet. Streiken har pågått siden begynnelsen av juni, men ble for alvor trappet opp rundt skolestart i august.

Ikke Brenna som avgjør

Konflikten beskrives som fastlåst. Riksmekler Mats Ruland har hatt kontakt med KS og lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund, og det har også funnet sted møter mellom partene. Men det har ikke lykkes dem å finne en løsning.

Brenna har bedt statsforvalterne om å rapportere inn til departementet om hvordan streiken rammer barn og unge. Tirsdag omtalte hun konsekvensene av streiken som alvorlig og la til at hun fulgte situasjonen tett.

Det har kommet mange bekymringsmeldinger de siste ukene. Blant annet har Barneombudet, Foreldreutvalget og Elevorganisasjonen gitt uttrykk for at streiken må få en slutt.

Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som formelt har ansvar for eventuelt å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) er tilbakeholden med å kommentere saken.

Deltar ikke

– Det er partenes ansvar å gjennomføre konflikten, og gjennomføre den på en mest mulig skånsom måte spesielt for sårbare elever. Det er deres ansvar å finne en løsning på den konflikten, sier hun til TV 2.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet opplyser til NTB at Mjøs Persen ikke skal delta på møtet.