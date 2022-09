Kirkemøtet har gjenvalgt kirkerådsleder Raaum for to år til

Under kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum har Kirkemøtet vedtatt ny vigselsliturgi som kan benyttes av både likekjønnede og heterofile par. Ikke alle er enige i Raaums syn. Foto: Ned Alley / NTB

NTB

– Jeg er dypt takknemlig for tilliten Kirkemøtet har vist meg, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum etter å ha blitt gjenvalgt for to nye år.