Arfan Bhatti (45) etterlyst for medvirkning til terrorhandling

Den kjente islamisten Arfan Bhatti er ifølge flere medier mannen som er siktet og etterlyst for medvirkning til terrorhandling i forbindelse med masseskytingen ved London pub i Oslo 25. juni.

Politiet opplyste på en pressekonferanse fredag at en norsk statsborger i 40-årene er siktet i saken og henviste til taushetsplikten som begrunnelse for at de ikke ønsket å navngi den etterlyste mannen.

Flere medier melder at den siktede er 45 år gamle Arfan Bhatti. Den norske islamisten har oppholdt seg i Pakistan den siste tiden. Derfor har norske myndigheter nylig og i all hemmelighet bedt om hjelp fra pakistansk politi, ifølge TV 2s kilder.

Advokat John Christian Elden, som har representert Bhatti flere ganger i rettsapparatet, sier til VG fredag at islamisten har vært i avhør hos pakistansk politi.

– Jeg snakket med ham senest for en halv time siden. Vi skrev til politiet i juli at de når som helst kunne ta kontakt om de ønsket å snakke med ham. Han har etter det både vært i avhør hos pakistansk politi på vegne av norske kolleger, samt vært på ambassaden og fått nytt pass. Verken han eller vi har hørt om noen etterlysning, sier Elden til VG.

Elden representerer allerede medsiktede Zaniar Matapour og ba fredag Bhatti om be om å få oppnevnt Svein Holden som ny forsvarer, får NTB opplyst fra Elden.

Terrorhensikt

To personer ble drept, ti ble alvorlig skadd og elleve lettere skadd da Zaniar Matapour åpnet ild ved utestedene Per på hjørnet og homsepuben London pub på C.J. Hambros plass ved Oslo tinghus natten til lørdag 25. juni.

– Hypotesen om at angrepet ble gjort med terrorhensikt, er styrket, sa politiadvokat Børge Enoksen på pressekonferansen.

Den siktede, som ifølge Enoksen er kjent for politiet for kriminalitet, befinner seg for tiden i utlandet, men politiet ønsker ikke å si hvilket land dette er.

– Vi samarbeider med utenlandske myndigheter for å få mannen lokalisert og pågrepet.

Behandlet i Oslo tingrett

Politiadvokat Børge Enoksen forklarer at Oslo tingrett har tatt stilling til bevisene i saken og om vilkårene for pågripelse er til stedet. Retten har konkludert med at det er skjellig grunn til å mistenke Bhatti etter siktelsen.

– For å få en person pågrepet og utlevert fra et annet land, må man ha en rettslig beslutning fra Norge.

– Hva kan du si om relasjonen mellom Matapour og Bhatti?



– Det er veldig sentralt for oss å få belyst siktede Matapours kontaktnettverk og eventuelle relasjoner. Så det er noe vi har et godt bilde av.

– Hvorfor har det tatt så lang tid som tre måneder å ta ut siktelse?

– Det er fordi det er en kompleks sak. Det er informasjon vi har fått, som til slutt har ledet til at vi mener det er riktig. Det var helt sentralt for oss å få avdekket om det var andre bak denne handlingen. Og nå har vi altså gått til det skritt å sikte en person for medvirkning, sier Enoksen

260 fornærmede

Han opplyste videre at det er 260 fornærmede i saken nå, og at det er gjennomført i alt 570 avhør.

Den hovedsiktede i saken, Zaniar Matapour (43), er varetektsfengslet og siktet for drap og drapsforsøk med terrorhensikt etter at han skjøt mot gjester ved to utesteder i Oslo sentrum 25. juni. Han er fortsatt ikke avhørt, ifølge politiadvokaten.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter overfor NTB at PST bistår Oslo politidistrikt i saken.

Elden: Ukjent

Bhattis advokat, John Christian Elden, sier i en SMS til NTB at siktelsen er ukjent for både Bhatti og dem.

– Så det er vanskelig å kommentere. Om han skulle være siktet, vil han få en egen advokat i denne saken.

Styrker inntrykket

Bistandsadvokat for mange av de fornærmede, Christian Lundin, sier politiet har gjort en grundig og god jobb med etterforskningen etter skyteangrepet.

– Jeg tar til etterretning at politiet mener det PST hele tida har hevdet – at dette er terror. Med tanke på mine klienter styrker dette også inntrykket av at angrepet var rettet mot en stor gruppe mennesker for å skape frykt, sier Lundin til Dagbladet.