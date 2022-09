En av ti nordmenn bruker sovemedisin

NTB

Nesten en av ti nordmenn må ta sovemedisin, melder P4. Bruken av sovepiller økte under coronapandemien.

Ferske tall fra Legemiddelverket viser at 465.708 nordmenn bruker en eller annen form for sovemedisin, ifølge radiokanalen.

Søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen sier at økningen under pandemien skyldes at flere da uroet seg både for egen og andres helse, men også på grunn av mye usikkerhet og mange permitterte i arbeidslivet.

– På samme måte ser vi at flere uroer seg mye for høyere priser og krigen i Ukraina, og derfor gjerne tyr til sovepiller, sier han.

Tallene fra Legemiddelverket viser at det er en nedgang i de sterke og mer vanedannende sovemidlene, men en økning i de mer milde og reseptfrie variantene.