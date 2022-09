NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 23. september.

Skytedraprekord i Sverige

Aldri før har Sverige registrert flere skytedrap enn i år. Det ble klart i natt da årets 48. skuddoffer ble drept i Kristianstad. Med 48 skytedrap er den tidligere toppnoteringen med 47 skytedrap fra 2020 passert, og det er fortsatt tre måneder igjen av året. Dermed er det stor sannsynlighet for at antall dødsskytinger kommer til å bli enda høyere før året er over.

OSSE-rapport: Økt undertrykkelse i Russland

Den russiske stats åpne forfølgelse av sivilsamfunnet har nådd nye høyder, ifølge en rapport fra OSSE. I rapporten, som er utarbeidet av den tyske juristen Angelika Nußberger, beskrives økende undertrykkelse av opposisjon, medier og uavhengige organisasjoner de siste månedene.

Mann kjørte ned mistenkt sykkeltyv

En mann er pågrepet på Vigeland i Lindesnes etter å ha kjørt ned og sparket en kvinnelig syklist, som skal ha stjålet en sykkel fra mannen. Mannen kjørte på den mistenkte sykkeltyven på en sykkelsti, opplyser Agder politidistrikt. Bilistens førerkort er beslaglagt, og det er opprettet sak mot kvinnen for sykkeltyveriet. Hun ble kjørt til legevakten for en undersøkelse etter hendelsen.

Prognosen for norsk korn justeres opp

Markedsregulatoren Felleskjøpet Agri tror tilgangen på norsk korn og oljevekster blir 54.000 tonn høyere enn prognosen fra forrige måned. Dermed ligger kornhøsten an til å bli 14 prosent bedre enn gjennomsnittet fra de siste fem årene, skriver Bondebladet. Ifølge FK Agri er det god tilgang på matkorn og norske møllere og bakere antas å kunne bruke opptil 80 prosent norsk korn i melblandingene.

Boeing inngår forlik

Boeing inngår forlik på i overkant av 2 milliarder kroner med USAs finanstilsyn SEC. Forliket er knyttet til misvisende uttalelser fra Boeing til finansmarkedet etter to dødsulykker med selskapets 737 Max-fly i Indonesia og Etiopia i 2018 og 2019.

Til sammen 346 personer mistet livet. Boeing viste til pilotfeil og dårlig vedlikehold og fremhevet at flytypen er trygg, uten å opplyse at selskapet var klar over en sikkerhetsrisiko ved flyenes styringssystemer.

Junior-gull til Tyskland i sykkel-VM

Tyske Emil Herzog sikret gullet i fellesstarten for juniorer under sykkel-VM i Australia. Jørgen Nordhagen syklet inn til 13. plass. Portugisiske Antonio Morgado skaffet seg en luke rett før rytterne tok fatt på den siste runden i VM-løypa, men ble kjørt inn av Herzog rundt 3 kilometer før mål og tapte spurtduellen mot tyskeren. Norske Nordhagen satt med i gruppen som jaget de to, men måtte gi tapt da det ble spurtet om tredjeplassen.