Fører stakk av etter bilulykke på E6 i Oslo

NTB

Politiet leter natt til fredag etter en bilfører som stakk av etter en ulykke på E6 ved Klemetsrud i Oslo. Bilen tok fyr etter ulykken.

Oslo politidistrikt fikk melding om ulykken ved 3.15-tiden, forteller operasjonsleder Alexander Østerhaug til NTB.

– Det var en melding om en singelulykke der en bil hadde kjørt i autovernet. Den tok etter hvert fyr, men brannvesenet fikk kontroll på den. Føreren er borte vekk, så vi leter etter vedkommende nå, sier Østerhaug.

Ved 5-tiden opplyser politiet at bilen er fjernet og at veien er åpnet for normal ferdsel.

Politiet vet ikke om bilføreren er skadd og eventuelt hvor alvorlige skader det kan være snakk om. De har heller ingen konkret formening om hvem som kjørte bilen.

– Vi har et registreringsnummer og vet hvem som eier bilen. Vi jobber med å få tak i bileier og håper det kan hjelpe oss, sier Østerhaug.