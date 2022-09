Utdanningsdirektoratet sier nei til utsettelse av nasjonale prøver

NTB

Fredag neste uke er fristen for å gjennomføre nasjonale prøver i skolen, men lærerstreiken skaper utfordringer. Utdanningsdirektoratet sier nei til utsettelse.

– På flere skoler ser vi at det er vanskelig å få dette til. Hvis elevene kommer tilbake denne uken, er det kanskje mulig, men på skolene som er hardest rammet av streik er kanskje ikke klokt og hensiktsmessig, sier skoledirektør Frode Nilsen i Bergen til Bergens Tidende.

Flere skoler i kommunen sier til avisen at de på grunn av lærerstreiken trolig ikke vil klare å gjennomføre nasjonale prøver innen fristen fredag i neste uke.

Nasjonale prøver er obligatorisk testing av elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk på femte, åttende og niende trinn.

Utdanningsdirektoratet sier at de ikke vil utvide fristen på grunn av streik, og sier at de foreløpig ikke ser at lærerstreiken påvirker gjennomføringen av nasjonale prøver.

– Streiken er et lovlig politisk virkemiddel, og vi vil ikke gjøre tilpasninger som kan påvirke streiken, skriver avdelingsdirektør Frode Nyhamn i en epost.