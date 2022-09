Politiet etterlyser vitne etter voldshendelse i Trondheim i august

NTB

I forbindelse med en voldsepisode etterlyser politiet et vitne som oppholdte seg ved en kiosk på Rosendal i Trondheim natt til lørdag 13. august.

Den aktuelle lørdagen fikk politiet melding om at en mann var alvorlig skadet på en buss i Trondheim. Mannen ble påtruffet på Ranheim.

Siden da har politiet gjort en rekke avhør og undersøkelser for å finne ut hva som har hendt med mannen, og per nå er en kvinne siktet for drapsforsøk.

Nå ønsker politiet å komme i kontakt med en person som oppholdte seg ved YX 7-Eleven på Rosendal ca. kl. 01:20 natt til lørdag 13. august.

– Overvåkningsbilder viser at personen politiet ønsker å komme i kontakt med, har observert at en annen person har tatt opp en kniv og truet en tredje person. Personen med kniv og personen som ble truet, er begge identifisert og avhørt av politiet, skriver politiet.

De understreker samtidig at personen de ønsker å komme i kontakt med, ikke er mistenkt for å ha gjort noe kriminelt.

– Politiet mener personen som vitne kan ha opplysninger og observasjoner knyttet til trusselsituasjonen som kan være viktige for etterforskningen, skriver politiet.