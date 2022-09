Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø beklager i ny podkastepisode

NTB

– Vi sier unnskyld til alle vi har skuffa og såret, sier Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø i ny podkastepisode.

Kjendistrioen Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord har den siste uka fått krass kritikk for at de brukte ordet «kvinnehelse» i forbindelse med lanseringen av skjønnhetsklinikken Nomi Oslo, som tilbyr estetisk medisin. Tirsdag kom nyheten om at de tre venninnene trekker seg fra prosjektet.

Nå har Rudjord og Skarbø beklaget i den nyeste episoden av sin podkast «Synnøve og Vanessa», skriver VG.

– Vi har aldri ment at skjønnhetsbehandlinger er kvinnehelse, sier Skarbø i episoden.

– Grunnen til at det ordet ble brukt var for at vi hadde en ambisjon om å starte en klinikk som var noe mer enn en vanlig skjønnhetsklinikk. Vi ville at denne klinikken – i tillegg til disse klassiske behandlingene – skulle tilby noe mer, fortsetter hun.

Podkastduoen sier de aldri burde ha blandet inn ordet «kvinnehelse».

– Det angrer vi så inni hampen på, legger Rudjord til.