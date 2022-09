Høyre mener regjeringen må bruke mindre penger

NTB

Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru mener regjeringen må kutte pengebruken slik at behovet for rentehevinger blir mindre.

Tina Bru frykter at overdreven offentlig pengebruk gjør at Norges Bank må heve rentene mer enn hva som ellers ville vært nødvendig.

– Politikerne har egentlig to valg nå. Enten må regjeringen bruke mindre penger og bruke pengene smartere, eller så må politikerne la Norges Bank ta ansvar og øke renten slik at folk har mindre penger å bruke, sier Bru.

Hun sier at for Høyres del er svaret opplagt.

– Vi skal bruke mindre penger og prioritere hardere, slik at folk og bedrifter ikke må plukke opp regningen for dårlige politiske prioriteringer, sier Bru.

– Det hviler et stort ansvar på regjeringen for å legge fram et statsbudsjett om to uker hvor de bruker mindre penger, og bruker pengene på å investere i fremtiden, fortsetter hun.