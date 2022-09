Bank2: Flere kunder har sagt at de ikke tåler en renteheving til

NTB

Torsdag ble det kjent at Norges Bank øker styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Bank2 sier flere av deres kunder har meldt at de ikke tåler enda en renteheving.

– Siden sommeren har vi opplevd betydelig pågang av kunder som opplever store utfordringer knyttet til hverdagsøkonomien. Det er flere som har sagt rett ut at de ikke tåler en renteheving til, og august og september ligger an til å bli de to månedene med flest søknader hittil i år, sier gjeldsspesialist i Bank2, Sebastian Mikolajczyk.

Bank2 er en spesialbank som gir lån til mennesker som av ulike årsaker har havnet i økonomisk uføre og som ikke får lån hos de tradisjonelle bankene.

– Denne renteøkningen på toppen av økte energipriser og økte levekostnader begynner virkelig å merkes for de som allerede fra før har det vanskelig, avslutter Mikolajczyk.