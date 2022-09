Hytteeiere får nå en større organisasjon til å kjempe for sine saker etter at Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund fra 1. oktober slår seg sammen.

NTB

Interesseorganisasjonene Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund slår seg sammen. Sammenslåingen skjer 1. oktober.

Årsaken til sammenslåingen er at de to organisasjonene har funnet ut at det de siste årene har vært større politiske utfordringer og at hyttepolitikken har blitt mer kompleks.

Dermed har begge organisasjonene sett behovet for en større organisasjon med en bredere medlemsmasse, heter det i en pressemelding.

Norges Hytteforbund ble etablert i 1971 og representerer i dag over 370 ulike velforeninger samt tusenvis av individuelle medlemmer. Norsk Hyttelag ble etablert i 2013 og har nærmere 10 000 individuelle medlemmer.

Norges Hytteforbund vil bli navnet på det nye forbundet.