Frp vil ha omkamp om vannkraft

– Jeg tror det er på tide å stikke fingeren i jorda og innse at vi må ha mer kraftutbygging i Norge hvis vi på sikt skal få lavere priser, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til VG at det haster å få bygget ut vannkraft for å unngå at Norge må importere enda mer dyr kraft fra Europa.