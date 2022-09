NTB

Dette er blant de ventede hendelsene torsdag 22. september.

Rentemøte i Norges Bank

Mange økonomer tror Norges Bank vil sette opp renta med ytterligere 0,5 prosentpoeng. Renta ligger nå på 1,75 prosent og er fortsatt for oppadgående. Sammen med rentebeslutningen kommer også årets tredje pengepolitiske rapport.

Prinsessen fyller 51 år

Prinsesse Märtha Louise fyller 51 år. Bursdagen torsdag feires privat, opplyser prinsessens manager, Carina Scheele Carlsen, til NTB.

Raftoprisen offentliggjøres

Leder i priskomiteen, Line Alice Ytrehus, offentliggjør prisen klokken 10 torsdag. Thorolf Raftos Minnepris – Raftoprisen – er delt ut årlig siden 1987 til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettighetene.

Sykehus-vedtak for Innlandet

Styret i Helse sør-øst gjør endelig vedtak om sykehus-alternativ for Innlandet. Det står mellom null pluss-alternativet, som innebærer at man beholder de nåværende sykehusene, men med et nytt sykehus i Hamar, og endret fordeling i oppgaver mellom Hamar og Elverum, og et Mjøssykehus i Moelv.

Ishockey, Eliteserien menn

Torsdag spilles fem kamper i den femte runden i Eliteserien i ishockey. Serieleder Frisk Asker møter Stavanger, mens tabelltoer Vålerenga møter tabelljumbo Gruner. I tillegg spilles Lillehammer – Stjernen, Manglerud Star – Sparta og Ringerike – Storhamar.

Semifinaler i Ro-VM

Ask Tjøm og Lars Benske ror semifinale i lettvekt dobbeltfirer under Ro-VM i Racice, Tsjekkia. Den norske duoen har klare medaljeambisjoner etter å ha vunnet i verdenscupen denne sesongen. Også den nykomponerte dobbeltsculleren med Kristoffer Brun og Oscar Helvig er klar for semifinale torsdag.