SSB: Ny renteheving kan gi høyere arbeidsledighet

NTB

Statistisk sentralbyrå (SSB) spår at arbeidsløsheten vil øke som følge av høyere renter. Torsdag er det duket for et nytt rentemøte i Norges Bank.

– Økte renter og økte priser vil sammen med nedgangen i internasjonal økonomi senke farten i norsk økonomi og bidra til økt ledighet, sier SSB-direktør Geir Axelsen til NTB.

Nylig publiserte byrået en ny prognose for neste år.

– Der legger vi til grunn en renteheving på 0,5 prosentpoeng torsdag og ytterligere 0,5 prosentpoeng i høst. Vi tror Norges Bank kommer til å gjøre dette, sier Axelsen.

Flere arbeidsløse

Det vil føre til at ledighetstallene vil begynne å stige, mener han.

– Vi tror det vil bli en svak økning på slutten av året allerede, mens vi anslår ledigheten vil bli 3,6 prosent i gjennomsnitt i 2023, sier han.

Arbeidsledigheten er nå på 3,2 prosent, eller om lag 95.000 personer, ifølge SSBs tall. Dersom deres prognose holder stikk, betyr det drøyt 11.000 flere arbeidsløse til neste år.

Samtidig understreker Axelsen at det hefter usikkerhet ved prognosene.

– Den største usikkerhetsfaktoren er nok utviklingen i strøm- og gassprisene framover. Vi tror prisene blir lavere fra andre kvartal i 2023. Da vil inflasjonen begynne å falle, noe som kan føre til at Norges Bank senker renta igjen, sier SSB-direktøren.

Uklart mål

Den siste tida har det vært mye debatt om hva som bør være styrende for Norges Bank i pengepolitikken.

I et innlegg i Aftenposten onsdag spør SSB-forskerne Thomas von Brasch og Pål Sletten hva som egentlig er det overordnede målet for Norges Bank – å stabilisere pengeverdien (unngå høy inflasjon) eller sikre stabil sysselsetting.

– Det er forbauselsesverdig uklart når man leser Sentralbankloven og forarbeidene til loven, skriver de to forskerne.

Dette er en del av bakteppet for at LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad har oppfordret finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til å kalle inn sentralbanksjef Ida Wolden Bache for å klargjøre hvordan hun tolker sentralbankens mandat.

Bjørnstad frykter at bankens tolkning av oppdraget og av økonomien kan føre til for høy rente slik at flere blir arbeidsledige.

Finansdepartementet svarer ikke direkte på NTBs spørsmål om det er aktuelt å kalle inn sentralbanksjefen, men statssekretær Erlend Grimstad (Sp) sier at det er behov for et visst skjønn.

– Jeg har full tillit til Norges Banks utøvelse av pengepolitikken og har stor respekt for betydningen av at vi har en uavhengig sentralbank, sier han.

Krevende balansegang

Axelsen mener på sin side at Norges Bank står i en krevende balansegang, i likhet med andre sentralbanker.

– I den situasjonen vi står oppe i akkurat nå, er arbeidsledigheten på svært lavt nivå, mens inflasjonen er svært høy. Da er det ikke overraskende at Norges Bank fokuserer på inflasjonen, sier han.

– Men hvor mye mer skal renta opp, og hvor raskt? Det er det store spørsmålet. Og der ligger det en fare for at arbeidsledigheten kan øke. Og det bør tale for at Norges Bank bør følge utviklingen på arbeidsmarkedet nøye, sier SSB-direktøren.