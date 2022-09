Gardermobanen åpnet igjen etter strømproblemer

Bane Nor melder om strømproblemer på Gardermobanen tidlig torsdag morgen. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Strømproblemer førte til at Gardermobanen var stengt mellom Eidsvoll og Oslo lufthavn en kort periode natt til torsdag

Bane Nor opplyste ved 5-tiden at de jobbet med å rette feilen. En halvtimes tid senere var banen igjen åpnet for trafikk.

Strekningen brukes av SJ Nords regiontog mellom Oslo og Trondheim, samt Vys lokaltog og regiontog fra Oslo mot Eidsvoll og Lillehammer.