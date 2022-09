Lastebilsjåfør vant fram med anke etter dødsulykke – får tilbake førerkortet

NTB

Yrkessjåføren som kjørte på en slovensk langrennsløper i en tunnel på Jørpeland, får tilbake førerkortet etter at han anket inndragningen.

Mens Sør-Rogaland tingrett sa at påtalemyndigheten kunne inndra førerkortet til mannen som kjørte på 19 år gamle Hana Mazi Jamnik så hun døde, kom Gulating lagmannsrett til motsatt konklusjon, skriver Stavanger Aftenblad.

Retten mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke sjåføren for uaktsomhet, og han får førerkortet tilbake. Påtalemyndigheten anker ikke denne beslutningen, skriver avisen.

Landslagsutøveren Jamnik ble påkjørt i Botsheitunnelen mens hun gikk på rulleski. Lastebilsjåføren har erkjent at det var han som kjørte på 19-åringen, men mener ulykken skyldtes lysforholdene i tunnelen.

Lagmannsretten påpeker at han verken er mistenkt for å ha kjørt for fort eller ha vært ruspåvirket. Den mener derfor at det ikke kan legges til grunn at han «har utvist en kjøreatferd som utgjør en risiko i trafikken».

Undersøkelseskommisjonen er ikke ferdig med sin rapport om dødsulykken.