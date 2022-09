Tenåring påkjørt i Bamble: – Har trolig ikke sett seg godt nok for

NTB

Ei jente på 13 år betegnes onsdag morgen fremdeles som alvorlig skadd etter at hun ble påkjørt i Bamble tirsdag kveld. Vitner har sagt at jenta løp ut i veien.

– Det virker som at jenta har krysset veien og at det er dårlig opplyst akkurat der. Hun har trolig ikke sett seg godt nok for og ikke lagt merke til bilen, sier operasjonsleder Inge Landsrød i Sørøst politidistrikt til Telemarksavisa onsdag.

Politiet meldte om ulykken på fylkesvei 352 i Bamle i Telemark i 20.35-tiden tirsdag.

Jenta ble først kjørt til Telemark sykehus med alvorlige skader, før hun ble fløyet videre til Ullevål sykehus i Oslo. Onsdag morgen betegnes tilstanden til jenta fremdeles som alvorlig.

Ulykken skjedde like ved Bamble ungdomsskole, der det arrangeres ungdomsklubb hver tirsdag kveld.

Operasjonslederen sier at det var flere vitner til påkjørselen. Disse har forklart at jenta skal ha løpt rett ut i veien.

Politioverbetjent Liv Berit Nesland sier til NRK at bilføreren, en mann i 40-årene, er mistenkt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Den handler om at man skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken.

– Det er ikke tatt førerkortbeslag. Den beslutningen er tatt ut fra situasjonsbildet på stedet, siden vakthavende jurist ikke fant skjellig grunn til mistanke om uaktsom kjøring nå, sier Nesland.