Storbritannia: – Putin innrømmer at invasjonen mislykkes

NTB

Den ukrainske presidentrådgiveren Mykhailo Podoljak sier at Russlands delvise mobilisering vil bli svært upopulær. Også andre ledere har kommentert ordren.

Podoljak mener også at den viser at krigen ikke går slik russiske myndigheter hadde planlagt, ifølge en uttalelse som er gjengitt av Reuters.

Putin kunngjorde onsdag en delvis mobilisering, som ifølge landets forsvarsminister innebærer at 300.000 reservister kan bli innkalt.

Storbritannias utenriksminister Gillian Keegan sier ifølge Reuters at Putins trusler bør tas på alvor, mens Tysklands økonomiminister og visestatsminister Robert Habeck skriver på Twitter at den delvise mobiliseringen er «en dårlig og feil utvikling». Den tyske regjeringen drøfter «neste skritt», legger han til.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace sier i en uttalelse at Putin bryter sine egne løfter om ikke å mobilisere reservestyrkene. I tillegg sier han at dette er et bevis på at invasjonen til Russland mislykkes.

Kinas utenriksdepartement oppfordrer på sin side alle parter til dialog for å finne en løsning som tar hensyn til alle parters bekymring for egen sikkerhet, ifølge Reuters.