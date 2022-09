Vegvesenet har funnet mulige overbelastninger i knutepunkter på stengte trebruer

Ti år gamle Tretten bru kollapset 15. august og falt ned i Gudbrandsdalslågen. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Vegvesenet sier de har funnet mulige feil og mangler i prosjekteringen for to av de 14 trebruene som ble stengt etter at Tretten bru kollapset 15. august.