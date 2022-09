NTB

Strømproblemer fører til stans i togtrafikken mellom Bulken og Evanger natt til onsdag.

Like før klokken 5 opplyser Bane Nor at de vil komme med en oppdatering klokken 6.

Stengingen av Vossebanen berører Vys lokaltog mellom Bergen og Myrdal og regiontogene mellom Bergen og Oslo.