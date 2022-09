Oslo-skatere ønsker seg internasjonale mesterskap

NTB

Det er knapt gått tre uker siden Oslo fikk sitt nye skateanlegg, men allerede er det dukket opp drømmer og planer om å holde internasjonale mesterskap.

Anlegget på Jordal, som inkluderer elementer for streetskating og bowler – «bassenger» til å skate i, ble offisielt åpnet 3. september. Leder Joakim Wang i Rullejordal Rulleklubb forteller til Dagsavisen at prosessen med å søke om internasjonale arrangementer allerede er i gang.

– Det internasjonale skateforbundet, World Skate, er veldig begeistret for anlegget, sier Wang, som også sitter i styret i det norske Brettforbundet. Han tror det er mulig å tiltrekke seg internasjonale stjerner for relativt beskjedne midler.

– Om vi får 2 til 3 millioner, får vi et heidundrendes arrangement hvor alle de beste skaterne kommer til Oslo, sier han og ser for seg at det kan skje allerede til neste år.

Wang mener kommunen bør bidra og har allerede sendt en henvendelse til kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV), som gleder seg til å møte ildsjelene.

– Vi har jo Norges beste skateanlegg på plass, så jeg skjønner godt at forslaget kommer, sier byråden.