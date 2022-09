SSB-leder mener Norges Bank er for ensidig opptatt av inflasjon

To ledere i Statistisk sentralbyrå mener Norges Bank og sentralbanksjef Ida Wolden Bache (bildet) tar for mye hensyn til prisveksten og for lite hensyn til sysselsettingen når renten settes. I et innlegg i Aftenposten ber de om en avklaring. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

NTB

To ledere ved Statistisk sentralbyrå (SSB) mener Norges Bank er for opptatt av inflasjon og ikke tilstrekkelig opptatt av sysselsetting når renten settes.

Forskningsleder Thomas von Brasch og seksjonsleder Pål Sletten, som jobber med henholdsvis makroøkonomi og nasjonalregnskap, etterlyser i et innlegg i Aftenposten en klargjøring av Norges Banks mål med rentesettingen.

De mener bankens prioriteringer i «beste fall fremstår som ensidig», altså at Norges Bank legger for stor vekt på målet om 2 prosent prisvekst over tid, og sier det kan gå på bekostning av målet om høy sysselsetting.

– Hvis du ser på pengepolitikken, så har Norges Bank flere mål. Avveiningen mellom dem er vanskelig. Da må man se på hvordan lovgiver omtaler dette, sier Sletten til avisen om bakgrunnen for innlegget.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad tok nylig til orde for at finansministeren kaller inn sentralbanksjef Ida Wolden Bache for å klargjøre tolkningen av sentralbankens mandat. Han er redd bankens tolkning av oppdraget og av økonomien kan føre til for høy rente slik at det blir flere arbeidsledige.

Professor Steinar Holden har også bedt banken droppe flere av de ventede renteøkningene.

Torsdag er det nytt rentemøte i Norges Bank.