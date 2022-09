Spesialenheten er helt i sluttfasen av Baneheia-etterforskningen

Viggo Kristi­ansen sammen med faren på vei ut av Ila fengsel etter at Høyesterett i fjor vår avgjorde at den Baneheia-dømte mannen skulle løslates.

NTB

Spesialenheten er snart ferdige med etterforskningen av Agder politidistrikt om mulig tjenestefeil i behandlingen av Baneheia-saken.

Halvor Hjelm-Hansen, påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten, sier til Fædrelandsvennen at ingen er siktet i saken.

I juni startet Spesialenheten etterforskning mot Agder politidistrikt om mulig tjenestefeil i behandlingen av Baneheia-saken.

Hjelm-Hansen vil ikke si om etterforskningen har avdekket tjenestefeil, men sier han mest sannsynlig sender sin innstilling til sjefen for Spesialenheten i neste uke.

– Etterforskningen er ikke formelt sett ferdig, men helt i sluttfasen. Deretter kommer jeg til å sende en innstilling sammen med saken til sjefen for Spesialenheten. En innstilling i ferdig etterforsket sak vil her, som ellers i Spesialenhetens saker, bestå av en gjennomgang av sakens opplysninger og en anbefaling om påtale eller henleggelse. Jeg regner med at denne saken med innstilling oversendes i løpet av en uke eller to, sier Hjelm-Hansen.