Høyere bøter til skipslege og kaptein på Hurtigruten etter coronautbrudd i 2020

NTB

Kapteinen og skipslegen på Hurtigruteskipet Roald Amundsen er dømt til bøter på henholdsvis 36.000 kroner og 46.000 kroner etter coronautbruddet på skipet.

Kapteinen idømmes også sakskostnader på 10.000 kroner. Dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett falt tirsdag.

De to var opprinnelig ilagt bøter på 30.000 og 40.000 kroner som de ikke vedtok. Dermed havnet saken i retten.

Bøtene ble gitt for manglende varsling til norske myndigheter. Skipslegen ble i tillegg bøtelagt for mangler ved yrkesutøvelsen som helsepersonell.

I dommen fra tingretten tirsdag fastslås det at kapteinen ikke opptrådte «slik en kyndig og omtenksom person ville gjort i en tilsvarende situasjon, og unnlot med dette å overholde varslingsplikten», noe som var uaktsomt.

For skipslegens del mener tingretten at det er hevet over enhver rimelig tvil at han mistenkte coronasmitte om bord på skipet, og at han dermed hadde varslingsplikt.

386 personer ble satt i karantene og 71 ble smittet i utbruddet på Hurtigrutens MS Roald Amundsen i juli 2020. Hurtigruten har tidligere vedtatt en bot på én million kroner for brudd på skipssikkerhetsloven og smittevernloven.