Ingebrigt Steen Jensen har fått Alzheimer

I sin nye bok forteller den profilerte fotballentusiasten, reklamemannen og forfatteren om diagnosen han har fått, «skammens sykdom».

I boken «Før jeg forsvinner» skriver Ingebrigt Steen Jensen (67) at han for ett år siden ble diagnostisert med demenssykdommen Alzheimers.

Det skriver VG.

Verken boken eller sykdommen som har rammet den kjente reklamemannen og forfatteren er tidligere omtalt i mediene.

Boken kommer ut 5. oktober, bekrefter Ingebrigt Steen Jensen overfor VG.

– Det stemmer at jeg har skrevet en bok sammen med forlegger Kjetil Kristoffersen. Vi har jobbet tett sammen om dette, sier Steen Jensen.

Forfatteren omtaler Alzheimer som «skammens sykdom».

– Boken handler om at jeg fikk Alzheimers-diagnose for snart et år siden. Jeg har skrevet meg gjennom dette året. Det er greia, sier Ingebrigt Steen Jensen til VG.