Idrettstrener tiltalt for seksuell omgang med barn – rettssak i Bergen

NTB

En mann i 40-årene er tiltalt for seksuelle handlinger mot mindreårige jenter. Mannen var idrettstrener for de fornærmede i Bergen.

Forholdene i tiltalen går tilbake til 2001 da han skal ha hatt seksuell omgang med en mindreårig jente, ifølge Bergens Tidende.

I fjor skal mannen ha utsatt en annen jente i en idrettsklubb i Bergen for seksuelle handlinger.

Den 14 år gamle jenta skal ha blitt utsatt for lignende handlinger av treneren på et hotellrom i en annen norsk by. Videre er han tiltalt for å ha sendt seksualiserte meldinger til henne.

Idrettstreneren ble pågrepet i desember. Han uttalte den gang via sin forsvarer, advokat Kai-Inge Gavle, at han var i sjokk, og at det må bero på en misforståelse.

– Tiltalte opplever at det har vært en heksejakt og er sjokkert over at det tas ut tiltale i en over 20 år gammel sak. Han erkjenner ikke straffskyld og vil forsøke å renvaske seg i retten, skriver Gavle i en tekstmelding til avisa tirsdag.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som starter i Hordaland tingrett mandag 21. november, skriver Bergensavisen.

Tiltalen er tatt ut av statsadvokat Benedicte Hordnes, som også er aktor i saken.