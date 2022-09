Oljefondet: Mål om nullutslipp innen 2050 for alle selskapene de har investert i

NTB

Oljefondet følger opp signalet fra Stortinget. Innen 2050 skal det være netto nullutslipp for alle selskaper som fondet har i porteføljen.

Det kunngjorde oljefondet – Norges Bank Investment Management – i en pressemelding tirsdag. Fondet har eierandeler i mer enn 9.000 selskaper i 70 land.

– Vi har som mål å være verdens ledende investor på håndtering av klima. Vår langsiktige avkastning vil være helt avhengig av hvordan selskapene i porteføljen omstiller seg til et nullutslippssamfunn, sier oljefondssjef Nicolai Tangen.

Tidligere i år vedtok et flertall på Stortinget at oljefondet får nye retningslinjer for hvordan det skal forholde seg til klimautslipp. Stortinget vil at investeringer skal baseres på et langsiktig mål som er forenelig med nullutslipp på globalt nivå i 2050.

Oljefondet understreker at det er en økonomisk interesse i at målene i Parisavtalen nås. En forsinket klimaovergang gir størst finansiell risiko for fondet, heter det i pressemeldingen.

Fondet har jobbet med klima i over 15 år. Men nå skal fondet gjøre mer, og den nye handlingsplan viser konkret hva som skal gjøres.

– Vi setter et mål om netto nullutslipp senest innen 2050 til alle selskapene. Og vi vil være en pådriver for at selskapene skal nå dette målet ved å sette troverdige mellommål og planer for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp, sier eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho.