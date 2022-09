Rådhus-drapet i Oslo for retten

NTB

Oslo tingrett har satt av tolv dager i retten når en 42 år gammel mann tirsdag må møte som tiltalt etter drapet på en barndomsvenn i Oslo i fjor sommer.

Drapet i Tordenskiolds gate, like ved rådhuset i Oslo, skjedde om ettermiddagen den 19. juli i fjor. Den 39 år gamle mannen ble skutt med tre kuler mens han satt i en bil.

Mannen som skjøt, var barndomskamerat av offeret. De hadde i 2018 også blitt dømt for rekke grove tyverier de hadde utført sammen.

42-åringen meldte seg selv for politiet etter kort tid. Han har erkjent drapet, men påberopte seg nødverge og har nektet straffskyld. Mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, har tidligere sagt at mannen følte seg truet i forkant av drapet, og at han følte at han måtte forsvare seg.

Politiet har imidlertid ikke festet lit til mannens forklaring og på Riksadvokatens ordre er det tatt ut drapstiltale mot 42-åringen.

Det er statsadvokat Cecilie Schløsser Møller som vil føre saken for påtalemyndigheten sammen med politiadvokat Rita Parnas.