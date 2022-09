Terrorsiktede Zaniar Matapour fengsles i fire nye uker

To menn ble drept da Zaniar Matapour begynte å skyte utenfor to utesteder i Oslo natt til 25. juni. Foto: Javad Parsa / NTB

Oslo tingrett har besluttet at varetektsfengslingen av Zaniar Matapour, som er siktet etter skytingen i Oslo 25. juni, forlenges med fire nye uker.

Han undergis brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden, som varer fram til 17. oktober. Matapour kan også holdes i isolasjon og nektes tilgang til medier fram til 3. oktober.

Påtalemyndigheten har blant annet vist til at det er fare for at Matapour vil ødelegge bevis dersom han løslates.

I kjennelsen viser Oslo tingrett til at det gjenstår mye etterforskning i saken, og at en viktig del av etterforskningen er å etterforske Matapours forsett.

«Politiet må bl.a. undersøke hvordan siktede har anskaffet våpen, hvem han har hatt kontakt med og hva som kan være årsaken og motivet til handlingen», skriver tingretten.

Mandag var første gang Matapour møtte til rettsmøte etter Oslo-skytingen, skriver NRK. Etter det NRK erfarer ble han fraktet i helikopter fra Bergen.

– Han var til stede i retten, men har ikke avgitt forklaring, sier politiadvokat Ingvild Myrvold.

Zaniar Matapour har nektet å forklare seg for politiet. Han er for tvangsinnlagt ved Regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssjukehus i Bergen for judisiell observasjon.

43-åringen er siktet for å ha begått drap og drapsforsøk med terrorhensikt etter å ha skutt mot gjestene ved to utesteder i Oslo sentrum 25. juni i år. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.