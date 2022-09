LO-lederen til Stortinget: – Ikke kast bort tiden på politisk spill

NTB

Med 81 ulike stortingsforslag til hvordan strømkrisen skal håndteres, frykter LO-lederen at det vil ta tid før bedriftene får strømstøtten de trenger.

– De utfordringene vi nå står foran, er for viktige og for store til at vi kan la den politiske debatten ende opp som en politisk auksjon der politikerne konkurrerer om å by høyest, som kan gå ut over folk flest og bedrifter, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding mandag.

Hun viser til at partene i arbeidslivet sluttet seg til en løsning for strømstøtte til bedriftene som ble lagt fram før helgen. Hun understreker at når partiene på Stortinget skal diskutere 81 sprikende forslag, er det viktig å tenke på at våre felles skattekroner også skal fordeles på andre formål enn strømstøtte.

– Vi har jobbet fram en god strømstøtteordning for bedriftene sammen med arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen. Dette er trepartssamarbeid på sitt beste, sier Hessen Følsvik.