UiO la ut sensitive personopplysninger om forfulgte forskere

Blindern campus ved Universitetet i Oslo (UiO). Personopplysninger om fem forfulgte forskere lå tilgjengelig på universitetets nettsider i over to måneder i sommer på grunn av en feil. Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB

NTB

Ved en feil ble person- og familieopplysninger om flere forfulgte gjesteforskere ved Universitetet i Oslo lagt offentlig ut på nett.

Et excel-ark med sensitive personopplysninger om fem forfulgte gjesteforskere som har fått bolig gjennom om universitet, var ved en feil offentlig tilgjengelig i over to måneder i sommer, skriver Uniforum.

Dokumentet inneholdt både navn på forskerne, adresse, privat epostadresse, navn på samboer/ektefelle og en rekke andre personopplysninger. I tillegg ble navnene til barna til enkelte publisert.

UiO angir menneskelig svikt som hovedårsak og sier feilen oppsto i forbindelse med omlegging av universitets nettsider.

Avviket gjelder totalt 98 utenlandske gjesteforskere, men Datatilsynet, som har sett på saken, legger særlig vekt på de fem som kom til UiO gjennom Scholars at Risk (SAR). De som kommer til Norge gjennom SAR, er forskere som er truet i hjemlandet sitt, enten fra myndighetene eller andre grupperinger i samfunnet.

Datatilsynet mener imidlertid at universitetet har fulgt opp saken på en god måte.

– Vår samlede vurdering er at det ikke er veldig alvorlig, men at det er viktig at de nå følger opp med gode rutiner slik at det ikke skjer igjen, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet.