NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 19. september.

Dronning Elizabeths begravelse

I dag finner Storbritannias dronning Elizabeth II begravelse sted i London. Hun døde torsdag 8. september 96 år gammel, etter å ha sittet på tronen i 70 år. Medlemmer fra flere kongefamilier, statsledere og andre stats- og regjeringssjefer er ventet å delta i begravelsen, deriblant det norske kongeparet. Seremonien starter klokken 12 norsk tid.

Ekstraordinært møte om strømsituasjonen i Stortinget

Stortinget kalles inn til møte om kraftsituasjonen i dag klokken 12. På dagsordenen står debatt etter en redegjørelse fra olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Møtet ble bestemt etter at Stortingets presidentskap 16. august besluttet å avbryte stortingsferien for å samles til ekstraordinært møte om strømsituasjonen.

Lærerstreiken trappes opp

Ytterligere 1.800 av Utdanningsforbundets medlemmer går ut i streik. Den pågående lærerstreiken er den lengste noensinne i Norge, og i dag er det til sammen 8.200 streikende lærere. Det er stor avstand mellom partene. I går brøt Utdanningsforbundet et møte hos Riksmekleren fordi de mener arbeidsgiveren KS ikke vil komme dem i møte.

Regjeringssonderinger i Sverige

I dag klokken 10.30 innleder Riksdagens leder, talmann Andreas Norlén, samtaler med lederne for partiene i nasjonalforsamlingen før ny regjering dannes i Sverige. Klokken 14.30 skal han møte pressen. Etter samtalene er det ventet at Norlén vil gi Moderaternas (M) leder Ulf Kristersson i oppdrag å starte sonderingen for å danne en ny regjering.

Magnus Carlsen i sjakkturnering

Magnus Carlsen møter indiske Erigasi Arjun, nederlandske Anish Giri, indiske Baskaran Adhiban og vietnamesiske Le Quang Liem i hurtigsjakkturneringen Champions Chess Tour. Turneringen starter klokken 18.