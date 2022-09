NTB

En stor leteaksjon er satt i gang etter at en bærplukker ikke vendte tilbake til hytta til forventet tid ved Øyvannsvannet i Birkeland i Agder søndag.

Politiet meldte om hendelsen i 15.30-tiden via Twitter. De opplyser at et større antall letemannskaper deltar i leteaksjonen – både politiressurser og frivillige.

– Hovedredningssentralen har sendt redningshelikopter som er ventet inn i leteområdet i løpet av kort tid, opplyser politiet.