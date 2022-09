Savnet bærplukker i Birkeland funnet i god behold

NTB

Bærplukkeren som ikke vendte tilbake til hytta til forventet tid ved Øyvannsvannet i Birkeland i Agder, er funnet i god behold søndag kveld.

– Personen hadde gått seg vill. Han vil bli ledsaget tilbake til der turen startet, skriver politiet i en Twitter -melding søndag kveld.

Politiet meldte i 15.30-tiden søndag at en bærplukker var savnet etter at personen ikke kom tilbake til hytta til avtalt tid. En stor leteaksjon ble satt i gang, og både politiressurser og frivillige deltok i aksjonen. Et av Hovedredningssentralens redningshelikoptre deltok også i søket.

– Politiet takker alle involverte for en meget god innsats, skriver de.