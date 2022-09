KS etter forhandlingsbrudd: – Vi står i en alvorlig situasjon nå

NTB

Utdanningsforbundet setter elevene i en alvorlig situasjon med å forlate forhandlingene og fortsette streiken, mener KS.

– Jeg opplever jeg som svært alvorlig at de er ikke villige til å være med rundt forhandlingsbordet. Vi ber lærerne komme tilbake igjen, slik at elevene skal få tilgang til undervisning, sier KS arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Søndag formiddag klokken 12 møttes partene i lærerstreiken hos Riksmekleren, men etter to timer valgte Utdanningsforbundet å bryte. Årsaken var at de mener KS ikke ønsket å komme dem i møte.

KS mener derimot at de har strukket seg langt i konflikten.

– Jeg kan bare konstatere at vi har strukket oss veldig langt, til og med i dag løftet fram flere ideer som kunne bidratt til å få slutt på denne streiken, men det krever kompromissvilje fra alle for å få dette til. Det kan ikke være sånn at man skal streike seg til mer lønn på bekostning av alle andre som er på jobb i kommunal sektor, sier Gangsø.

Selv om Utdanningsforbundet ikke kommer til å være med i de videre forhandlingene søndag, er fortsatt Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund igjen ved forhandlingsbordet.

– Vi er glad for at vi fortsatt er i en dialog med to av de tre lærerorganisasjonene, sier arbeidslivsdirektøren.